«Трещины в цементе» политической системы России: эксперт назвал главные риски 2021 года

В 2021 году «цемент» политической системы России может треснуть в самый неподходящий момент на фоне глубокого кризиса, резкого социального расслоения и попыток власти сохранить нынешний статус-кво. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда Прогрессивной политики Олег Бондаренко. Эксперт также оценил вероятность глобального военного конфликта и пояснил, насколько реальна в России новая революция.

Как считает Бондаренко, самый главной риск 2021 года «общемировая военно-политическая эскалация» на фоне сокращения ресурсов в условиях коронавирусной пандемии. «Основные мировые игроки в условиях сокращения «кормовой базы» попытаются сохранить прежний уровень достатка и потребления, но сделать это будет довольно сложно. В результате будут повышаться риски военно-политических конфликтов – от локальных до глобальных», – сказал он.

Наравне с этим эксперт отметил, что над Россией также нависла угроза целого ряда внутренних рисков. «Еще один риск, в котором мы уже живем – сегрегация по социальным параметрам. Пандемия резко увеличила социальную дистанцию. Кто-то изначально ошибся, назвав карантинное дистанцирование между людьми «социальной дистанцией». Но это оказалось оговоркой по Фрейду, как и «обнуление», под знаком которого прошел весь 2020 год. Мы видели обнуление и в экономике, и в президентских сроках, и в Конституции. Все-таки опасно играть со словами, не до конца понимая их смысл», – пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание, что реальная социальная дистанция возникла между богатыми и бедными слоями общества. «Менее социально защищенные слои населения подверглись большим рискам увольнений, сокращения заработной платы. У них нет тех возможностей, которые были раньше ни в плане работы, ни в плане отдыха, ни в плане поездок. В то же время, люди, обладающие определёнными финансовыми возможностями, меньше ощутили влияние пандемии. Они могут себе позволить куда-то поехать, организовать мероприятия, корпоратив в ресторане, хотя для других это менее доступно», – констатировал он.

Как отметил Бондаренко, пандемия повлияла, в том числе, на доступность образования, что имеет еще более долгосрочные последствия. Речь идет об очном обучении только в частных школах. «Мы уже видим, что гособразоварие все больше переходит на дистант, а его качество резко падает. Частное образование сохраняет очную форму, соответственно, качество его только растет», – сказал он.

Эксперт напомнил, что подобная социальная пропасть во все времена имела крайне негативные последствия. «Пандемия усилила социальное расслоение: социальную незащищенность слабых, подчеркнув статус более обеспеченных слоев населения. А социальная сегрегация во всех странах всегда вела только к одному – социальным потрясениям, протестам и революциям», – подчеркнул политолог.

Он отметил, что негативные тенденции вскрылись также в медицине – многие россияне в этом году не смогли получить необходимого лечения, так как все силы были брошены на борьбу с коронавирусом. «Мы видим, как пандемия повлияла на медицину. Зачастую люди умирали от других заболеваний, спровоцированных коронавирусом. Смертность в этом году существенно выросла, что связано, в том числе, с этим – люди не получают качественного лечения», – сказал Бондаренко.

При этом эксперт высказал опасение, что такая ситуация сохранится в следующем году. «Практики социального дистанцирования будут только расти. Все это на фоне общей нервозности. Я думаю, что быстро справиться с пандемией не удастся. Коронавирус, как любой другой вирус, может мутировать, меняться, приобретать новые формы. Вакцины, которые будут распространяться первыми, либо не совершенны, либо имеют ограничения по сроку действия, либо имеют побочные эффекты – это естественно. С момента начала разработки прошло слишком мало времени. Настоящая вакцина может быть разработана через какой-то промежуток времени, не берусь утверждать, какой», – сказал эксперт.

По его мнению, негативные тренды, обострившиеся в 2020 году, актуализируют социальную повестку. «В условиях пандемии является востребованной социальная, социалистическая модель экономики, в которой будут прогрессивная шкала налогообложения, где нацпроекты будут реализовываться не за счет государственных средств, которые, как мы знаем, сейчас тают на глазах, а за счет крупного бизнеса. Увеличивается востребованность социальной роли крупного бизнеса, которая раньше была больше на словах, имиджевой благотворительностью. Тот, кто вкладывает и не жалеет денег на развитие своих кадров, вкладывает в людей, более заслуживает права на развитие, чем тот, кто забирает все дивиденды себе»», – пояснил Бондаренко.

По его оценке, ситуацию усугубляют внутриполитические риски. «Политическое пространство Российской Федерации является предельно зацементированным. Для того, чтобы политическая система продолжала быть эффективной и продолжала оставаться адекватной существующим угрозам и вызовам, она должна быть либо более гибкой, в противном случае – могут возникнуть трещины», – сказал политолог.

Эксперт подчеркнул, что с учетом вышеописанных тенденций и эпидемиологической обстановки попытки сохранить существующий порядок могут обернуться крайне негативными последствиями. «Вероятно, первое время эти трещины в цементе будут «косметическими», но со временем могут стать угрозой для всей политической системы. По большому счету, у нас действует инерционный сценарий на сохранение статуса-кво, и не только в политике. И это главная проблема России – и этого, и следующих годов. Россия не предлагает никаких новых решений, новых идей ни внутри страны, ни вовне. Россия исходит из необходимости сохранения статус-кво. А это всегда очень слабая и ущербная позиция, потому что желающий сохранить всегда потеряет», – отметил он.

В этой ситуации Россия, скорее всего, продолжит движение по «ущербной траектории развития», считает Бондаренко.

«Приобретет тот, кто предлагает, у кого есть новые свежие мысли, идеи, концепции. К сожалению, нынешняя модель развития России во многом является ущербной. И я бы сказал, что это может привести к необратимым последствиям – к проигрышу и уменьшению возможностей влияния России как во вне, так и внутри страны, если мы говорим об управляемости политическими процессами», – опасается политолог.

По его мнению, эти тенденции просматривались и до пандемии, но имеют длительный характер, поэтому сложно прогнозировать, когда спусковой крючок «сорвется». «Может произойти и в 2021 году. Но это такой длительный процесс. Мы и в прошлом году о похожих тенденциях говорили. Это большой тренд, который продолжается», – пояснил эксперт.

В этой связи он также отметил, что сейчас власть не демонстрирует политической воли для изменения ситуации. «Понятно, что избирательная кампания в Госдуму в 2021 году будет максимально управляемой и моделируемой. В ней постараются исключить неожиданности и риски. Скорее всего, мы будем продолжать жить в нынешней четырехпартийной политической системе с поправкой на актуальные рейтинги политических сил», – сказал Бондаренко.

Москва, Александра Быстрицкая

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