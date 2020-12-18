«То, что «кипит» на кухнях, будет на улицах»: Россия снова оказалась на пороховой бочке

Для России одним из важнейших рисков в 2021 году станет отложенный протест. Как пояснил в комментарии РИА «Новый День» известный политик, один из лидеров движения русских националистов Дмитрий Демушкин, страна живет, как на пороховой бочке – уровень недовольства политикой власти зашкаливает и в любую минут может превысить критическую отметку.

«Все негативные факторы, которые только могут быть, сейчас мы наблюдаем. И падение уровня жизни, и безработица, и потеря бизнеса, и межнациональная напряженность, и кризис власти, когда низы уже хотят, а верхи пытаются удержаться», – сказал Демушкин.

По его мнению, «ситуация довольно реактивная». «Есть запрос на отложенный протест. Много возмущения вызывают поправки в Конституцию, но люди не смогли выйти из-за пандемии и ограничительных мер. Много вопросов вызывает экономическая политика – все эти факторы сформировали отложенный протест. Но в 2021 году все это выйдет наружу. Власть бесконечно не сможет держать карантинные меры, рано или поздно, то, что сейчас кипит на кухнях, начнет кипеть на улицах», – уверен политик.

При этом, по его оценке, масштабы будущих протестов наверняка будут крайне велики. «Сейчас в России как никогда много граждан, недовольных своим уровнем жизни. Если раньше рейтинг у власти был просто небольшим, сейчас он стал отрицательным, не 80% доверия, минус 80%. Даже абсолютно неполитические группы, которые раньше занимались волонтерством, экологией стали антивластными на сегодняшний день. Все факторы напряженности присутствуют, а как они будут проявляться, мы посмотрим. Спихнуть свою бездарную экономическую политику на пандемию не удастся», – подчеркнул Демушкин.

«По всем факторам, это пороховая бочка, как и где рванет неизвестно. Но все факторы напряженности налицо», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.12.20

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