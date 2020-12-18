Мэрия Москвы разрешила проводить 2020 год в ресторанах

Москвичи смогут проводить 2020 год в барах и ресторанах, которые, тем не менее, обязаны будут закрыться на вход уже в 23:00. Работать заведениям общепита разрешили до полуночи – то есть ровно в 12, с последним ударом курантов, все посетители будут должны покинуть заведения.

Как заявил в эфире радиостанции «Серебряный Дождь» первый заместитель главы аппарата мэра Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, чиновники договорились с предпринимателями, что последний посетитель может зайти в ресторан в 23:00, после чего заведение должно быть закрыто на вход.

«До 23 можно сделать последний заказ, тебе повар готовит какое-то время, в 23:10 могут вынести. Ты, по идее, должен рассчитаться на этот момент, и у тебя есть возможность закончить свою беседу, выпить чашку кофе и до 24 ты должен покинуть ресторан полностью: в 24 выключается свет, уходит персонал, и уже быть никого не должно», – заявил он.

При этом Немерюк отметил, что мэрия Москвы раз в неделю обсуждает с бизнес-сообществом то, что происходит в отрасли на фоне пандемии. Меры по запрету работы заведениям общепита в ночные часы и система куар-кодов также стали темами этих совещаний. При этом, по словам чиновника, систему кодов, которая «носит социальный такой статус», предложил ввести в Москве ресторатор Дмитрий Левицкий. «Ребята проанализировали, мы посмотрели опыт Кореи, Британии и США, то есть многие ее используют, и Дима Левицкий и другие такие рестораторы и владельцы клубов предложили ее использовать», – рассказал он, отметив, что эту систему в Москве используют больше 4,5 тысячи организаций.

«У меня среди моих близких очень много переболело, причем по неосторожности – сходили на день рождения, например», – сообщил Немерюк, объясняя пользу куар-кодов.

Глава департамента торговли подтвердил, что власти столицы пока не намерены вводить жесткий нокдаун. «До новогодних праздников я не думаю, что будут какие-то риски по локдауну, а там дальше мы будем смотреть», – сообщил Немерюк, подчеркнув, что «с точки зрения снятия ограничений, решение будет приниматься в зависимости от ситуации».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.20

«То, что «кипит» на кухнях, будет на улицах»: Россия снова оказалась на пороховой бочке. / Пьяный отец пытался свалить вину за аварию на 11-летнего сына. / «Это прямой путь к майдану и безобразиям»: Зюганов сказал, кто хочет повторить в России украинский сценарий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»