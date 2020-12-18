Набиуллина: Рост цен ускорится в начале 2021 года

Российская экономика перейдет к восстановительному росту весной следующего года, который начнется с ускорения роста цен. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в первом квартале годовая инфляция может составить около 5%.

Набиуллина обратила внимание, что баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов и рисков существенно изменился: динамика спроса продолжает сдерживать цены, однако это влияние компенсируется проинфляционными факторами.

«Опыт лета показывает, что по мере нормализации ситуации [с пандемией] восстановление может пойти довольно быстро. Пока мы считаем преждевременным уточнение нашего среднесрочного прогноза по инфляции», – сообщила Набиуллина.

По предварительным оценкам ЦБ, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале-2021. Затем, если влияние негативных факторов сойдет на нет, инфляция вернется к 4% к середине года, по итогам 2021 года рост цен составит 3,5 – 4%.

Напомним, по итогам 2020 года ЦБ ожидает инфляцию в 4,6% – 4,9%.

«Если оценивать 2020 год в целом, то благодаря сильным данным третьего квартала снижение ВВП будет около 4%. Экономика динамично отреагировала на ослабление ограничительных мер и меры поддержки. В условиях закрытых границ на руках у населения осталось более полутора трлн рублей, которые в прошлом граждане тратили на зарубежный туризм», – сказала глава ЦБ. Часть этих средств могла пойти на сбережения, однако что-то было потрачено в России, поддёрживая внутренний спрос.

Поддержку экономике оказал и бюджет, рост расходов которого по отношению к прошлогоднему уровню составил более 14%, отметила Набиуллина.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 18.12.20

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