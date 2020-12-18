Разборки на парковке «Москва-сити»: следователь подозревается в фальсификации доказательств

В Москве следователь Следственного комитета РФ Левон Агаджанян задержан по подозрению в фальсификации доказательств по делу о перестрелке в «Москва-сити» в 2017 году, передает РБК со ссылкой на информированный источник.

По данным издания, Агаджанян проходит подозреваемым по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») и ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»). Речь идет о подмене гильз на месте преступления: на парковке у небоскреба нашли 15 гильз и только восемь пуль.

В Басманном суде подтвердили, что сегодня поступило ходатайство об аресте Агаджаняна до 17 февраля.

Напомним, перестрелка на территории «Москва-Сити» произошла 17 ноября 2017 года. В ресторане на территории башни «Око» отмечали день рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, который был ранее судим. Он известен правоохранительным органам под кличкой Павлик. Мероприятие проходило с участием знаменитых артистов – ведущим вечеринки был заявлен Валдис Пельш. Стрельба началась из-за черного Mercedes, который стоял у входа в подъезд башни и «мешал проходу гостей». Как позднее выяснилось, это была машина телохранителей бывшего совладельца компании «Вимм-Билль-Данн» и одного из основателей клуба «Метелица» Гавриила Юшваева. В 2020 году Forbes оценил его состояние в $1,9 млрд – 51-е место в рейтинге богатейших людей России.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.12.20

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