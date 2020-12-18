«Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу»: обвинение запросило для Галяминой 3 года колонии

В Тверском суде Москвы состоялось заседание по делу муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой, обвиняемой «по дадинской статье». Как сообщила сама народный избранник в своем микроблоге, прокурор потребовал назначить ей наказание в виде 3 лет в колонии общего режима.

«Прокуратура просит признать меня виновной и дать три года колонии общего режима!» – отметила Галямина, подчеркнув, что не признает вину, а «все, на что ссылается сторона обвинения – протоколы и показания сотрудников полиции». «На этом и построено все дело», – пояснила депутат.

«Вот так вот идёте по улице, думаете, что вы спокойно идёте по делам, никого не трогаете... А вот нет! Вы «перекрываете собой пешеходные тротуары»! – возмутилась Галямина.

Ее адвокат Мария Эйсмонт обратила внимание, что деле нет потерпевших. «И это официально», – отметила адвокат.

Выступая на суде с последним словом, Галямина подчеркнула, что «люди имеют полное право решать, как будет устроена их жизнь, их мир, их будущее». «Нужно, чтобы нашими представителями во власти были наиболее активные из нас, – обычных живых людей, политики, которых мы можем встретить в соседнем магазине, а не куклы-марионетки Кремля на машинах с мигалками и мертвичиной внутри», – заявила она.

Кроме этого, депутат обвинила президента РФ в страхе перед «мягкой женской силой». «Я хочу поблагодарить и тех, кто меня преследовал: сотрудников полиции, центра «Э» и ФСБ, следователей, судей, их помощников, прокуроров, администрацию президента и лично Владимира Путина. Вы не только помогли мне увидеть, как много людей встало рядом со мной. Вы не только сделали меня сильнее, дав опыт стойкости и умения радоваться жизни, несмотря ни на что. Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу. Я педагог, муниципальный депутат, политик, выступающая за ненасильственные изменения, за честную политическую борьбу, за достойную жизнь людей, я ЖЕНЩИНА представляю угрозу мужчине, который казалось бы облечен всей возможной властью», – заявила Галямина.

«Но этот мужчина – всего лишь маленький человечек, который боится мягкой женской силы. Боится, потому что, как показало вчерашнее шоу, ему совершенно нечего предложить народу России, кроме дешевых макарон и насилия», – заключила она.

Приговор по делу будет оглашен 23 декабря в 14:00.

Как сообщал «Новый день», 31 июля стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении московского муниципального депутата Юлии Галяминой. Ей вменяют проведение 15 июля в центре Москвы несогласованной акции против изменения Конституции.

По версии следствия, в июне депутат размещала в Интернете лозунги с призывом к участию в незаконном массовом мероприятии. Адвокаты заявляют, что депутат не устраивала митинг, а проводила сбор подписей против поправок.

Стоит отметить, что Галямину судят по статье 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия»).

Согласно выводам КС, одним из признаков состава преступления по статье является угроза причинения вреда конституционно охраняемым ценностям (здоровью граждан, имуществу, окружающей среде, общественному порядку, безопасности и пр.). Реальность этой угрозы должна подтверждаться конкретными действиями фигуранта дела.

Первый осужденный по этой статье Ильдар Дадин получил срок в 2015 году, а в 2017 году Верховный суд прекратил его преследование, он был освобожден.

Недавно был принят закон о запрете гражданам с судимостью по этой статье избираться в органы представительной власти.

Москва, Александра Быстрицкая

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