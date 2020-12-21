В Москве выявлены бюджетные нарушения на 25,6 млрд рублей

Контрольно-счетная палата Москвы (КСП) обнаружила нарушения и недостатки в бюджетных тратах столицы 2019 года на общую сумму в 25,6 млрд рублей, что составляет 2,5 годовых бюджета на 2021 год такого города, как Вологда. Как сообщил председатель КСП Виктор Двуреченских, 11 пакетов документов по итогам проверок направлены в правоохранительные органы.

По его словам, в 2019 году по результатам проверок столичной КСП были «предотвращены риски неэффективного использования бюджетных средств на сумму более 46 млрд рублей, выявлены нарушения и недостатки на сумму более 25 607 млн рублей». «Из них неправомерные и нарушения составили 1 млрд 594 млн рублей, неэффективные расходы нами оценены более, чем в 24 млрд рублей», – уточнил глава КСП.

Двуреченских отметил, что более 58% (больше 928 млн рублей) неправомерно использованных средств относятся к госзакупкам. В основном были выявлены нарушения при приемке товаров, работ и услуг, предусмотренных по контрактам, нарушения при способе определения поставщика, и прощение поставщику без каких-либо санкций допущенных брака. «Существенными – почти 27,7% от общей суммы неправомерно использованных государственных средств, являются нарушения в области предоставления и использования субвенций и субсидий», – сообщил он, пояснив, что речь идет, в частности, о невозврате остатков субсидий на сумму более 400 млн рублей, и завышении объемов работ.

Что касается более 24 млрд рублей из бюджета, которые в КСП отнесли к неэффективным расходам, то больше половины из них относится к неэкономному использованию: это почти 14 млрд рублей, которые были потрачены на объекты, строительство которых было приостановлено из-за корректировки проектно-сметной документации и прохождения повторной госэкспертизы. Кроме того, чиновники приобретали ненужные товары и услуги, причем платили за них цену выше среднерыночной, выяснили в Контрольно-счетной палате.

К нерезультативно использованным бюджетным средствам в КСП отнесли более 4 865 млн рублей, что составляет больше 20% от общих неэффективных расходов. В основном эти деньги ушли на закупку некачественных товаров и услуг, пользоваться которыми невозможно. В эту категорию аудиторы КСП отнесли дорожные и благоустроительные работы, а также работы по проектированию.

Кроме того, более 1,3 млрд рублей из бюджета Москвы были потрачены на закупку сетевого, серверного оборудования, комплексов для хранения данных, источников бесперебойного питания, которые так и не были использованы. Еще на 185 млн рублей была заказана проектно-сметная документация, которая тоже никому не была нужна.

На счетах бюджетных учреждений «висели» остатки субсидий, которые так и не были потрачены с 2017 года.

В целом, по словам председателя КСП, проверяемые организации сами устранили нарушения по неправомерному и неэффективному расходованию муниципальных средств на 4 908,1 млн рублей. «11 пакетов документов направлено в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы», – заключил Двуреченских.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.20

«Пражский гражданский центр» признали нежелательным в России. / Скончался создатель «Ну, погоди» Александр Курляндский. / К началу февраля на Дальнем Востоке РФ появится свой единый авиаперевозчик. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»