Глава Контрольно-счетной палаты столицы привел депутата Мосгордумы в ужас

Контрольно-счетная палата (КСП) Москвы проверит закупки электробусов и автобусов в 2020 году. Об этом сегодня на заседании комитета Мосгордумы по экономической и социальной политике сообщил председатель КСП Виктор Двуреченских, отвечая на вопрос депутата Елены Шуваловой о необходимости уничтожения троллейбусов и тратах мэрии на общественный наземный транспорт. Ответ Двуреченских на другой вопрос – о причинах ликвидации троллейбусов в Москве – привел Шувалову, по ее словам, в ужас.

Так, депутат поинтересовалась проверками КСП в транспортной сфере в предстоящем 2021 году, и назвала совершенно вопиющей ситуацию с уничтожением троллейбусного сообщения в Москве. «Очень спорный вопрос, что электробусы лучше троллейбусов, – заявила Шувалова. – Я, например, считаю, что значительно хуже. Никаких исследований на этот счет я не видела, никаких обоснований уничтожения троллейбусной отрасли никто не представил».

В этой связи парламентарий задала вопрос, какие действия предпринимает Контрольно-счетная палата, «чтобы не уничтожалось добротное народное имущество».

«Мы в проект плана на 2021 год включили контрольные мероприятия, в частности, по закупкам наземного пассажирского транспорта», – сообщил Двуреченских.

Что касается ситуации с ликвидацией троллейбусного сообщения, то глава КСП предложил Шуваловой обратиться в департамент транспорта Москвы, где ей могут дать «результаты научно-исследовательских работ по вопросу как раз тематики замены троллейбусов на электробусы». Эти документы, отметил Двуреченских, он уже передавал депутату Мосгордумы от «Яблока» Дарье Бесединой.

«Там было обоснование, почему следует заменять троллейбусы на электробусы, – пояснил, подчеркнув, что такая замена предусмотрена соответствующей государственной программой. – И это приоритет в развитии, в частности, наземного пассажирского транспорта».

«Я в ужасе от таких ответов, – отреагировала на слова главы КСП Шувалова. – Но дальше задавать вопросы я не собираюсь, поскольку я понимаю, что это совершенно бесполезно. Я просто в ужасе от таких ответов и такого негосударственного подхода».

Больше никто из членов депутатской комиссии задавать вопросы главе Контрольно-счетной палаты Москвы не захотел.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.20

Роспотребнадзор отреагировал на появление в Европе новой мутации коронавируса. / В Госдуме поправили законопроект о всероссийской реновации. / В Москве выявлены бюджетные нарушения на 25,6 млрд рублей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»