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Понедельник, 21 декабря 2020, 17:08 мск

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Путин утвердил состав Госсовета

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета, назначив себя его председателем. Официальный указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В состав Госсовета, в частности, вошли все главы регионов РФ, полпреды в федеральных округах, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, а также руководители парламентских партий, спикеры Госдумы и СовФеда.

Кроме того, Путин утвердил состав президиума Госсовета, в который вошли главы 27 регионов страны и помощник президента Игорь Левитин, а также составы комиссий Госсовета: по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, и по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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