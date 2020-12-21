Путин утвердил состав Госсовета

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав Государственного совета, назначив себя его председателем. Официальный указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В состав Госсовета, в частности, вошли все главы регионов РФ, полпреды в федеральных округах, премьер-министр Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, а также руководители парламентских партий, спикеры Госдумы и СовФеда.

Кроме того, Путин утвердил состав президиума Госсовета, в который вошли главы 27 регионов страны и помощник президента Игорь Левитин, а также составы комиссий Госсовета: по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, и по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.20

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