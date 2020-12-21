Банковский кризис: прибыль за месяц сократилась на 12,4%

Российские банки только за последний месяц потеряли в прибыли 12,4%. По данным ЦБ РФ, в октябре этого года прибыль российского банковского сектора составила 170 млрд рублей, в ноябре – цифра упала на 12,4% до 149 млрд рублей. В Центробанке пояснили, что это связано с «отрицательной валютной переоценкой на фоне укрепления рубля».

Общая прибыль банковского сектора за 11 месяцев составила 1,4 трлн рублей, что на 26,3% меньше показателя за аналогичный период 2019 года (1,9 трлн рублей).

В ЦБ подчеркнули, что банковский сектор обладает значительным запасом капитала. «Хотя в октябре из-за выплаты дивидендов величина запаса капитала сократилась на 6,4%, до 5,5 трлн рублей (10% объема кредитного портфеля за вычетом резервов, без учета требований по сделкам обратного репо), при котором сохраняется соблюдение нормативов, но не надбавок», – отмечается в докладе.

Как сообщал «Новый День», по данным на 1 ноября в России чистый отток средств из банков составил 1,5 трлн рублей, до конца года отток может увеличиться еще на 200-300 млрд рублей. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), в этом году россияне перестали относиться к банковским вкладам как к инструменту накопления и сбережения денег.

Напомним, согласно данным оперативной статистики ЦБ по ликвидности банковского сектора, за март-июнь объем «кэша» в обращении взлетел на 2 трлн рублей, до исторического рекорда в 12,431 трлн. К концу октября эта цифра выросла почти до 13 трлн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.12.20

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