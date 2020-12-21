В Мосгордуме предложили выплачивать ветеранам по 600 тысяч рублей в квартал: «Единая Россия» и мэрия против

Сегодня члены комиссии Мосгордумы по госстроительству из «Единой России» при поддержке чиновников мэрии столицы рекомендовали отклонить предложение оппозиции о внесении в Госдуму законопроекта, предполагающего выплату всем ветеранам Великой Отечественной войны по 600 тысяч рублей в квартал.

Как пояснил депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, законопроект призван усилить социальную защиту ветеранов. «В нашей стране ветераны до сих пор живут несравнимо беднее, чем граждане других стран-победительниц и даже побежденной Германии», – подчеркнул он.

По его словам, в России ветеран Великой Отечественной войны получает в месяц максимум 45,5 тысячи рублей, в то время, как в США участники Второй мировой получают в пересчете на российские деньги от 188 до 431 тыс рублей в месяц, в Великобритании – от 139 тыс до 626 тыс рублей, во Франции – 99 тыс рублей. В Германии те, кто воевал на фронтах Второй мировой получают от 111 до 626 тысяч рублей в месяц, в Японии – от 80 тыс до 470 тыс рублей, в Финляндии – 158 тыс.

Тимонов пояснил, что в законопроекте предлагается установить размер ежеквартального денежного обеспечения участников Великой Отечественной войны в размере 600 тысяч рублей. При этом вступление закона в силу придется отложить на 1 января 2022 года, поскольку федеральный бюджет на 2021 год уже принят, и там данные затраты не предусмотрены.

Мэрия Москвы выступила категорически против такого повышения выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Так, советник отдела анализа федерального законодательства Управления по связям с органами законодательной и исполнительной власти правительства города Москвы Игорь Аленькин заявил, что документ надо доработать согласно замечаниям, высказанным ранее Государственно-правовым управлением (ГПУ) думы. В самом ГПУ сообщили, что «законопроект требует комплексной переработки, и после переработки придется его рассматривать снова, потому что речь идет не о точечных изменениях». В частности, как заявила сотрудница управления, корреспондирующие изменения придется вносить еще и в ФЗ «О государственной социальной помощи», а кроме того авторы инициативы забыли предусмотреть поправку в 122-ФЗ о том, что информация о выплатах бывшим несовершеннолетним узникам фашизма должна быть размещена в информационной системе социального обеспечения. Еще одна претензия – вместо термина «предъявление [документов]» авторы указали – «подача [документов]».

В департаменте труда и соцзащиты столицы с этими замечаниями согласились.

«Практически все, что было перечислено, мы уже учли, все войдет в редакторские правки – я не вижу смысла даже отзывать закон на доработку, – сообщил Тимонов, подчеркнув, что все правки уже готовы и были розданы членам комиссии за полчаса до заседания. – С точки зрения патриотизма, это гораздо важнее, чем тот вопрос, который мы рассматривали ранее». До этого комиссия поддержала идею присвоить звание почетного гражданина Москвы артисту Василию Лановому.

В итоге комиссия отказалась поддерживать инициативу оппозиции, рекомендовав думе утвердить проект постановления об отклонении документа. На заседании Мосгордумы документ будет рассмотрен в среду, 23 декабря.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.12.20

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