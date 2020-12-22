«Будут искать хорошие дома в центре города»: «эсеры» в Госдуме отказались поддержать всероссийскую реновацию

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» не будут поддерживать во втором чтении поправки в Градостроительный кодекс, которые россияне уже назвали «законом о всероссийской реновации». Как заявил сегодня журналистам лидер фракции «эсеров» Сергей Миронов, этот документ «приведет к очень печальным событиям для наших граждан».

«Не надо быть большим докой или градостроителем, чтобы понять, что в первую очередь будут искать дома с хорошей инфраструктурой в центре городов, которые очень даже еще нормальные, они будут подпадать под так называемую реновацию, а бараки и рухнувшие дома будут оставаться абсолютно нетронутыми», – заявил Миронов.

Политик обратил внимание, что «эсеры» вносили альтернативный законопроект о реновации, в котором действительно были защищены права граждан – в частности, власти не могли «человека выселить из жилья, если он не согласен переезжать, а в этом законе запросто в течение 90 дней человек выселяется».

Как сообщал «Новый День», накануне глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что в документ внесены все депутатские поправки. В первом чтении проект закона в Госдуме был принят 17 ноября, от правительства РФ его представлял вице-премьер Марат Хуснуллин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.12.20

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