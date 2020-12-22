Пригожин объяснил, почему разговор Навального с «сотрудником ФСБ» является подставным

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал «расследование» блогера Алексея Навального и объяснил, почему ролик является подставным. Пресс-служба компании «Конкорд» привела ответ бизнесмена на вопрос издания «Главный ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Речь шла о «телефонном разговоре» Навального с «сотрудником ФСБ России». Данное видео Навальный разместил на странице в YouTube.

По словам Евгения Пригожина, видео он не смотрел, однако, получив запрос издания, ознакомился с кратким содержанием. Предприниматель считает, что Навальный использует принципы геббельсовской пропаганды: чем чудовищней ложь, тем охотнее в нее верят. Ведь совершенно понятно, что сотрудник ФСБ, да еще и следивший за Навальным, не мог не знать его голоса. Второй момент – это общение по телефону в течение 45 минут.

«Отравление» обсуждают абсолютно открыто, не прибегая к шифровкам. Пригожин считает все это крайне неправдоподобным, и выразил уверенность, что этой вопиющей ложью Навальный хочет просто напомнить о себе.

По мнению предпринимателя, блогер сейчас будет идти на любые ухищрения, чтобы раздуть шумиху вокруг своей персоны и доказать, что ему нельзя находиться в России. Он хочет остаться в Германии и будет прилагать для этого все усилия, считает бизнесмен.

Ранее Навальный разместил на YouTube-канале разговор с «сотрудником ФСБ», который занимался его «отравлением». В Центре общественных связей ФСБ данный видеоролик назвали фальшивкой и провокацией, направленной на дискредитацию Федеральной службы безопасности.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 22.12.20

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