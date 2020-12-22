российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 декабря 2020, 17:59 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин заявил о невозможности отмены ограничений в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В настоящее время в Москве невозможно отменить ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая заседании президиума координационного совета по борьбе с covid-19. По его словам, инфекция еще представляет опасность.

«Еженедельно продолжается рост госпитализаций. <…> никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, некоторое время наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12% в течение недели, однако последнюю неделю отмечен рост выявления случаев заражения инфекцией на 5%. При этом Собянин также подчеркнул, что система здравоохранения справляется с ситуацией.

В Москве за минувшие сутки выявлено 7 237 новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.20

«Характер немотивированного хамства…» Госдума в спешке внесла поправки в Уголовный кодекс. / Госдума запретила разглашать данные о частной жизни и работе силовиков. / Московское УФАС возобновило рейды по магазинам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

В Мосгордуме предложили выплачивать ветеранам по 600 тысяч рублей в квартал: «Единая Россия» и мэрия против

В Москве выявлены бюджетные нарушения на 25,6 млрд рублей

Мэрия Москвы разрешила проводить 2020 год в ресторанах

Мэрия Москвы объявила о начале вакцинации водителей и журналистов: будут проверять справки с места работы

В Москве нейросеть начала штрафовать водителей за разговоры по телефону

Департамент образования Москвы запретил пускать родителей на новогодние утренники в школах

Тринадцать депутатов Мосгордумы отказались одобрять работу Собянина и его правительства

Собянин сказал, когда детям разрешат вернуться в школы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Правительство Москвы, Собянин Сергей,