Собянин заявил о невозможности отмены ограничений в Москве

В настоящее время в Москве невозможно отменить ограничительные меры, введенные против распространения коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая заседании президиума координационного совета по борьбе с covid-19. По его словам, инфекция еще представляет опасность.

«Еженедельно продолжается рост госпитализаций. <…> никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никакие послабления в этой ситуации невозможны», – сказал Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, некоторое время наблюдалось снижение заболеваемости коронавирусом на 12% в течение недели, однако последнюю неделю отмечен рост выявления случаев заражения инфекцией на 5%. При этом Собянин также подчеркнул, что система здравоохранения справляется с ситуацией.

В Москве за минувшие сутки выявлено 7 237 новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.20

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