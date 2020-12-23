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Среда, 23 декабря 2020, 10:28 мск

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«Из какого полония делают эту жижу?» Депутаты Госдумы направили Собянину запрос о составе антигололедного реагента

Депутаты Госдумы от ЛДПР направили запрос мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой обнародовать точный состав антигололедного реагента, которым в столице обрабатывают дороги общего пользования. Об этом сообщил журналистам либерал-демократ Василий Власов сегодня перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Мы сегодня направили запрос на имя мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Огромное количество обращений граждан поступает касательно химического состава той жижи, которой поливают наши замечательные дороги в городе-герое Москва», – сказал он.

Депутат подчеркнул, что огромное количество автолюбителей и пешеходов в столице задается вопросом «из какого полония, плутония или еще какого химического материала делают эту жижу, которой поливают наши дороги».

«Автомобили в негодность приходят через несколько лет, [поскольку] разъедает страшная коррозия даже самые крепкие металлы японского и немецкого производства. Но самое интересное – что нигде никакого официального документа я так и не нашел ни на сайте правительства Москвы, ни в других инстанциях – чем же все-таки поливают наши дороги, – пояснил Власов. – Поэтому мы просим нашего замечательного мэра Сергея Семеновича Собянина объяснить, что же все-таки льют на дороги общего пользования, и не вредно ли это для наших граждан».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.12.20

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