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Среда, 23 декабря 2020, 11:31 мск

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ЧП в Подмосковье: в мусоросортировочном цехе обнаружен труп младенца

В Подмосковье в мусорном сортировочном цехе обнаружено тело новорожденного мальчика. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована проверка.

По данным ведомства, труп младенца был найден 22 декабря в сортировочном цехе АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск» на ленте с мусором. Известно, что отходы в центр поступают из 5 городов области – Егорьевска, Коломны, Воскресенска, Раменского и Москвы.

К настоящему времени произведен осмотр места ЧП, опрошены сотрудники комплекса, а также специалист службы безопасности. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, в рамках которой будет установлено, был ребенок рожден живым или мертвым, а также «прижизненость или посмертность образования повреждений» на его теле.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Александра Быстрицкая

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