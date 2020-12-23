Добрались до ГУМа: мэрия сообщила о нарушениях масочно-перчаточного режима и штрафах

Московский ГУМ ждет штраф до 1 миллион рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Ян Поповский.

По его словам, сотрудники ОАТИ в рамках проверки обнаружили, что в ГУМе не принято достаточных мер, чтобы посетители носили маски и перчатки и соблюдали социальную дистанцию, передает «Интерфакс».

Поповский отметил, что штраф за такие нарушения составляет до 300 000 рублей, а если в результате нарушения будет нанесен вред здоровью человека – то сумма может вырасти до 1 млн рублей.

Администрация ГУМа приглашена в инспекцию для составления протокола по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, которая предусматривает, в том числе, приостановку деятельности предприятия на 90 дней по решению суда.

Напомним, в сентябре этого года за нарушения масочного режима ЦУМ был оштрафован на 1 млн рублей. Кроме этого, ОАТИ уже несколько раз заявляли об аналогичных нарушениях, выявленных в московских торговых центрах, в том числе в ТЦ «Охотный ряд» и «Европейский».

В конце ноября МВД РФ сообщало, что за время пандемии коронавируса к административной ответственности за нарушение режимов повышенной готовности, карантина и самоизоляции были привлечены более 1,1 млн россиян.

Москва, Александра Быстрицкая

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