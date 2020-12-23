Итоги-2020. Туристическая отрасль России потеряла 50 тысяч работников и 1,3 трлн рублей

2020 год отбросил мировую туристическую отрасль на 20-30 лет назад. Как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, в России пандемия более чем на 90% обрушила въездной туризм и оставила без работы более 50 тысяч человек.

«По оценке Всемирной туристской организации при ООН, туризм откатился по объемам продаж и состоянию на конец 90-х – началу 2000 годов. Таковы предварительные выводы по состоянию туристического рынка всего мира», – сказала Ломидзе.

По ее словам, для российской туристической отрасли, которая до этого сталкивалась с кризисами практически каждые пять лет, ситуация оказалась чуть менее разрушительной. «Доходность по итогам 2020 снизилась более чем на 60%. Общие потери индустрии – более 1, 3 трлн рублей. По нашей предварительной оценке, более 50 тысяч человек остались без работы либо предпочли другую сферу деятельности. Но нельзя сказать, что мы откатились на 20 лет назад», – отметила она.

Исполнительный директор АТОР сообщила, что сильнее всего пострадала сфера въездного туризма. «Если в выездном туризме были хоть какие-то возможности обслужить туристов, то во въездном таких возможностей не было, и вряд ли в ближайшие месяцы они появятся. Снижение объема составило 93,6%. Только в первом квартале можно говорить о каком-то заметном потоке», – отметила Ломидзе.

По ее словам, общий объем выехавших из России за границу туристов составил 2,753 млн. «Также, включая первый квартал 2020 года, когда поток был достаточно активный. Снижение по сравнению с 2019 составляет 77%», – констатировала она.

Ломидзе уточнила, что совокупный объем всех выезжающих за рубеж туристов «в успешном 2019 году был 20 млн, из них 12 млн – организованные туристы».

По ее словам, в нынешнем году выездной туризм был представлен только пятью направлениями. В частности, это Турция, где было отмечено падение потока из РФ на 77% по сравнению с прошлым годом, ОАЭ – снижение на 61,4% и Куба – на 67,5%. Более успешным направлением оказались Мальдивы, где поток упал только на 38%.

«Прирост произошел только на одном направлении – это Танзания, которая побила все рекорды – прирост в 5,3 раза», – сказала Ломидзе.

Во внутреннем туризме падение оказалось чуть менее значительным. «По предварительной оценке, снижение потока по всем внутренним российским регионам составило 35-40%. В 19 году было совершено 68 млн поездок. Итоги 2020 году – 40-42 млн поездок», – сказала глава АТОР, отметив, что турпоток вырос лишь в два региона: Татарстан – на 44% и Республику Алтай – на 0,4%.

Наравне с этим, Ломидзе обратила внимание на два новых трендах туристического сезона внутри России. «На внутреннем рынке ярко обозначился повышенный спрос на объекты премиального класса. Его бронировали активнее, заранее. Тенденция сохранится и в 2021 году», – отметила она.

Второй тренд связан с переводом значительной части работников на удаленку. «Появились люди, не дауншифтеры, а наемные сотрудники, которые уезжали на отдых, но продолжали работать. Для России это потребительская новая черта. Мы считаем, что она только закрепится в следующем году», – заключила исполнительный директор АТОР.

Москва, Александра Быстрицкая

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