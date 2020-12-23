«Эффективность»: из 11 мер господдержки по-настоящему полезной для туризма оказалась только одна

Из 11 мер господдержки, предложенных правительством РФ в период ограничительных мер из-за коронавируса, для турбизнеса эффективной оказалась только одна. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Подводя итоги 2020 года, нельзя не отметить меры поддержки, которые должна была по идее получить отрасль. В общей сложности со стороны правительства было предложено 11 не специализированных, а общих мер поддержки, которые затрагивали, в том числе, туризм. 11 основных мер, которые представители туристической индустрии могли бы использовать и за счет этого как-то поправить свое плачевное положение. В эти 11 мер мы не включаем историю, связанную с поддержкой транспорта и авиаперевозчиков, но включаем меры поддержки, которые были направлены на гостиничную индустрию», – сказала Ломидзе.

По ее словам, из 11 мер были востребованы только три. «И только одна из этих трех имела эффект, коренным образом повлиявший на расклад сил и состояние туррынка – постановление правительств об отсрочке обязательств перед потребителями. Это позволило рынку работать и сохранить стабильность», – сообщила глава АТОР.

Она отметила, что вторая по эффективности мера, «которую невозможно было себе представить в мирные годы» – кэшбек для внутреннего туризма. «Но здесь тоже… эффект был бы выше, если бы не вводились постоянные ограничения и не было неуверенности у туристов. Но она позволила поддержать продажи особенно в низкий осенний сезон», – сказала Ломидзе.

«Следующая по эффективности, даже скорее по востребованности – субсидии и кредиты на заработную плату в размере минимальной оплаты труда. Это мерой воспользовалось примерно 3% от общего количества турагентов и туроператоров», – уточнила она.

По ее словам, все остальные предложения правительства, в том числе кредиты и снижение арендной платы не смогли стать эффективными. «На местах решалось по-другому», – пояснила Лодмизе.

Кроме этого, глава АТОР обратила внимание, что все меры были направлены на малые и средние предприятия в сфере туризма. «Крупные предприятия, турагенты были лишены доступа к подавляющему большинству мер поддержки, инициированных на федеральном уровне», – подчеркнула она.

Как сообщал «Новый День», на пресс-конференции Ломидзе также обратила внимание, что по итогам 2020 года доходность российской туристической отрасли снизилась более чем на 60%, общие потери индустрии – более 1, 3 трлн рублей. «По нашей предварительной оценке, более 50 тысяч человек остались без работы либо предпочли другую сферу деятельности», – сказала она.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 23.12.20

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