Перспектива-2021: даже при оптимистичном сценарии отдых для россиян подорожает минимум на 10%

В 2021 году цены на путешествия при любом развитии событий вырастут. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве. По ее словам, для туристической отрасли просматривается три возможных сценария, каждый из которых зависит от эпидемиологической ситуации.

«Делать прогнозы на 2021 год очень смело, потому что 2020 год показал, что ситуация может меняться в течение суток в противоположном векторе. Мы можем предположить, что пандемия не закончится в январе и, скорее всего, не закончится в марте. В каком-то виде, мир будет находиться в пост-шоке от 2020 года», – сказала она.

Ломидзе отметила, что пессимистичный сценарий предполагает сохранение действующих ограничений внутри РФ, а также на въезд и выезд в другие страны. «Тем не менее, даже при самом плохом раскладе количество желающих куда-то поехать, сменить картинку, будет составлять как минимум 40%. Это люди, которые готовы поехать куда-либо при любых обстоятельствах», – полагает она.

По оценке АТОР, при этом сценарии будет увеличиваться доля самостоятельного автомобильного туризма, и может произойти закрытие мелких и средних компаний. «И это затронет и выездной туризм. Понятно, что на машине на Кубу никто не поедет. Но как только возможность поехать в приграничные страны, даже ту же Турцию в экскурсионную часть, Стамбул – люди поедут. При плохом раскладе это будет происходить достаточно быстро», – считает Ломидзе.

По ее словам, такая ситуация автоматически повлечет за собой развитие придорожной инфраструктуры. «Из положительного – развитие придорожной инфраструктуры. Это будет тот тип бизнеса, на котором можно будет разработать», – отметила она.

При умеренно оптимистичном сценарии и постепенном открытии границ с апреля и мая 2021 года отрасль войдет в осень и зиму с некоторыми открытыми направлениями. «Выигрывают те предприятия, которые смогут максимально быстро перестроиться и предложить новую услугу онлайн, максимально бесконтактно», – сказала глава АТОР.

«При оптимистичном сценарии, если вакцинация будет идти очень успешно, к концу марта начнется снятие ограничений странами, а к апрелю начинается оживление. Наш рынок во всех сегментах быстро достигнет уровня 2017 года», – полагает она.

Так или иначе, АТОР прогнозирует повышение цен на путешествия при любом из этих сценариев. «В 2021 году цены точно будут пересмотрены. Вопрос в том, насколько. При оптимистичном сценарии, когда возникает конкуренция с зарубежными направлениями и между регионами, цены будут повышены незначительно, может быть, до 10% в среднем по внутрироссийскому рынку. При умеренно оптимистичном сценарии – точно от 10 до 15%, при пессимистичном картина будет рваной – премиальный сегмент точно будет повышать, бюджетный цены повышать не будет, а эконом будет подстраиваться под конъюнктуру рынка и спроса», – пояснила Ломидзе.

Глава АТОР обратила внимание, что покрыть все убытки 2020 года будет невозможно. «Понятно, что все предприятия будут ориентироваться на реальную покупательную способность, никому не нужно отпугивать туристов. Но также понятно, что на уровне 2020 года цены вряд ли сохранятся», – заключила она.

Как сообщал «Новый День», ранее Ломидзе отмечала, что по итогам 2020 доходность российской туристической отрасли снизилась более чем на 60%, общие потери индустрии – более 1, 3 трлн рублей, более 50 тысяч человек остались без работы либо предпочли другую сферу деятельности. По ее словам, из 11 мер поддержки, предложенных правительством РФ, эффективной оказалась одна.

Москва, Александра Быстрицкая

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