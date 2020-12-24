Собянин объявил о начале нового этапа вакцинации от covid-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о скором начале очередного этапа вакцинации от коронавируса. По словам градоначальника, с понедельника, 28 декабря, записаться на прививку смогут работники ЖКХ, общественного питания, спорта и органов охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других.

«В новогодние праздники пункты вакцинации от Covid-19 будут работать. Чтобы как можно больше москвичей могли воспользоваться свободным временем и сделать прививку», – отметил Собянин в публикации на своем сайте.

Вакцинация в Москве началась 5 декабря для москвичей из групп риска – врачей и учителей и работников социальных служб. С 21 декабря запись на прививку была открыта для сферы транспорта, сотрудников промпредприятий и журналистов.

По данным на 22 декабря, записались на вакцинацию порядка 40 тысяч москвичей, 25 тысяч – привиты.

Москва, Светлана Антонова

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