В Подмосковье найденный в мусорном цехе младенец погиб от рук матери

Следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки обстоятельств, связанных с обнаружением трупа новорожденного мальчика в сортировочном цехе АО «Комплекс по переработке отходов Егорьевск». Как сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства, к гибели младенца причастна его мать.

Согласно данным эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.12.20

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