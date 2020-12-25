Ростуризм не спросили: Совет Федерации предложил отсрочить введение новых правил заселения детей в гостиницы

В Совете Федерации предложили отсрочить «детское» туристическое новшество, утвержденное правительством РФ в ноябре этого года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением дополнительно обсудить с профессиональным сообществом новые правила регистрации детей в гостиницах выступила сегодня на заседании верхней палаты парламента сенатор Римма Галушина.

Как пояснила сенатор, с 1 января 2021 года вступают в силу новые правила оказания гостиничных услуг, согласно которым при заселении в гостиницу несовершеннолетних детей и подростков без родителей или законных представителей надо будет предъявить их нотариально заверенное согласие. Это новшество касается не только детей, путешествующих с дедушками и бабушками, но и организованных групп, например, юных спортсменов или артистов.

Сенаторы из профильного комитета решили запросить мнение регионов на этот счет, и выяснилось, что представители туристического бизнеса уже пророчат крупный ущерб организованному туризму. «Следует отметить, что при посадке на поезд или в самолет нотариально заверенное согласие от родителей в настоящее время не требуется, – подчеркнула Галушина. – Кроме того, как выяснилось, указанные требования не были согласованы с Ростуризмом».

По ее мнению, введение такой нормы необходимо отсрочить, чтобы обсудить все возможные риски. В связи с этим Галушина обратилась к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой дать поручение сенатском комитету по соцполитике совместно с комитетом по образованию и науке обсудить этот вопрос с заинтересованными министерствами и проинформировать о результатах верхнюю палату парламента в весеннюю сессию.

«Даем поручение комитету разобраться и проинформировать о необходимых мерах», – подтвердила Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.12.20

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