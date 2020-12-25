«Блестящий старт» избирательной кампании: против соратницы Навального возбуждено уголовное дело

В Москве юриста Фонда борьбы с коррупцией, соратницу Алексея Навального Любовь Соболь увезли на допрос. Об этом сообщила пресс-служба организации в Twitter.

«Любовь Соболь увезли на допрос в Следственный комитет на Новокузнецкой, дом 23, строение 1. Без адвоката. В её квартире продолжается обыск. Изымают всю технику Соболь, её мужа и дочери», – говорится в сообщении.

По словам директора ФБК Ивана Жданова, в отношении Соболь возбуждено уголовное дело. «Ого, дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения», – уточнил он в своем микроблоге.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что Соболь задержали за звонок в дверь. «За то, что Соболь позвонила в дверь ФСБшнику, участвовавшему в отравлении Навального, у ее 7-летней дочери изъяли телефон. Быстро власть разобралась, кто настоящий преступник», – заявила она.

Оппозиционный политик, бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман назвал задержание Соболь «блестящим стартом» избирательной кампании в Госдуму. «Все мои выборы начинались с возбуждения уголовных дел. И я выигрывал все выборы, в которых участвовал. Дебилам главное не мешать. Люба! Это блестящий старт твоей избирательной кампании. Стойкости и мужества. Добра и удачи. Я с тобой», – подчеркнул он в Twitter.

Напомним, 23 декабря суд оштрафовал Соболь на 1 тысячу рублей за неповиновение полиции. Ее задержали вечером 21 декабря в Москве около дома предполагаемого сотрудника ФСБ, который, согласно новому расследованию Навального, мог участвовать в его отравлении. По данным СМИ, на место происшествия была вызвана полиция, так как «посторонние граждане рвались в квартиру».

Ранее Соболь заявляла, что намерена баллотироваться в Госдуму в 2021 году по Центральному округу Москвы.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.12.20

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