Трагедия в Подмосковье: 22-летний мужчина в драке убил младшего брата

В Подмосковье задержан 22-летний молодой человек по подозрению в убийстве своего несовершеннолетнего брата. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 13 декабря на улице Клары Цеткин в Шатуре. В квартире между подозреваемым и его 17-летним братом произошла ссора, затем драка перешла в подъезд. Подозреваемый нанес брату не менее двух ударов рукой и ногой по лицу и голове, от которых подросток упал и потерял сознание. 22 декабря он скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего»).

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.12.20

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