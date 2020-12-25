«Благодаря ковиду»: в СовФеде предложили правительству отказаться от контактных проверок бизнеса

В уходящем году российскому бизнесу помог запрет на проверки, введенный правительство РФ из-за пандемии. «Благодаря ковиду, хотя так грех говорить, действительно, запрет на избыточные проверки малого и среднего бизнеса сыграл свою положительную роль», – заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на последнем в этом году заседании верхней палаты парламента.

По ее оценке, контактные проверки могут обернуться ростом коррупции. «Дело не только в ковиде. Мы говорим, что строим цифровизацию экономики, электронную страну, а проводим контактные проверки, – отметила Матвиенко. – Контактные проверки – это путь к коррупции. Надо [их] исключить, [оставить] только там, где это жизненно необходимо, где касается безопасности, здоровья и жизни людей, все остальное должно быть бесконтактным. И уверяю, бизнес просто вздохнет полной грудью».

Председатель СовФеда призвала правительство создать российским предпринимателям «лучшие условия, чем те, которые предлагают на западе», поскольку «бизнес ищет, где лучше». «Если мы создадим выгодные условия у себя в отечестве, они будут строить заводы не в Финляндии, а ориентироваться на создание новых точек роста экономики в собственной стране», – подчеркнула Матвиенко.

При этом спикер СовФеда обратилась к главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, напомнив о поставленной президентом задаче прорыва в развитии экономики. «Вот когда вы придете к нам в следующий раз на правительственный час, вы скажете: мы добились прорыва здесь, там и еще во многих других направлениях», – пожелала Матвиенко.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.12.20

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