«Мы входим в новые «темные века»: политолог назвал главный риск 2021 года

Главным риском для России в 2021 году станет доминирование «партии осажденной крепости» с «закручиванием гаек» во внутренней политике. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. По его оценке, уходящий год показал изменение в подходах к политическому процессу – они стали жестче и грубее.

«Я думаю, что главный риск – мы входим в новые «темные века». Еще недавно, скажем, даже в эпоху антиистеблишментной волны политическое искусство было чем-то изящным. Это был авангард, импрессионизм. Сейчас современные методы политики напоминают Аленку из Нововоронежа – грубо и ломово. На смену тонким изящным методам приходят кровь и железо. Вместо резца скульптора в ход идет кувалда», – сказал Минченко.

«Мы это видим и по тому, насколько больше вокруг становится насилия. В том числе, в формате заморозки конфликтов даже на нашей периферии – новая карабахская война», – добавил он.

Как считает политолог, такая тенденция ярко проявилась в США во время президентской гонки. «Даже то, как сейчас разворачивается политическая борьба, – гораздо больше силовых методов и в странах второго-третьего мира, и даже в цитадели демократии. Если вспомнить, как разворачивалась президентская кампания в этом году – с уличными протестами, столкновениями, уголовными делами, цензурой в средствах массовой информации, социальных сетях. Мы видим, что использование военных полицейских методов, цензуры продолжается», – подчеркнул эксперт.

Минченко обратил внимание, что это общемировой тренд, который характерен и для России. «Политика уже становится, и дальше будет становиться грубее и жестче. Пока, я думаю, можно говорить о росте влияния силового лагеря и росте влияния коллективной «партии осажденной крепости». Мне кажется, пока доминирует концепция, что нужно еще закручивать гайки. В этом, на мой взгляд, большой риск, потому что эта концепция может не сработать», – заключил политолог.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.12.20

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