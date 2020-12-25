«Очень избирательный подход»: Совет Федерации одобрил закон о блокировке зарубежных Интернет-платформ

Закон о блокировке иностранных Интернет-платформ получил одобрение Совета Федерации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», единодушия в верхней палате при обсуждении документа не было. Сенатор от Тывы Людмила Нарусова назвала инициативу «лукавством», напомнив, что она возникла после случаев блокировки российских ресурсов из-за «всем известных журналистов», а ее коллега Сергей Леонов сообщил о беспокойстве миллионов российских блогеров.

Представлявший закон сенатор Алексей Пушков заявил, что инициатива была разработана во исполнение права граждан РФ на свободу поиска и получения информации – именно для этого авторы документа решили дать право Роскомнадзору блокировать зарубежные порталы и соцсети за то, что те заблокировали опубликованный на их платформе какой-либо российский контент.

Первым с вопросом к соавтору документа обратился смоленский сенатор Сергей Леонов. Он обратил внимание, что многие россияне занимаются в Сети бизнесом – ведут свои блоги, зарабатывая на этом деньги. «И вот YouTube что-то ограничивает, занимается цензурой, и Роскомнадзор блокирует YouTube, – предположил он. – Каким образом действовать нашим гражданам, они же потеряют свой доход? Будет ли он компенсирован?»

Однако Пушков отказался «рассматривать катастрофический сценарий с мгновенным закрытием YouTube», и предложил разработать систему штрафов. «Есть еще такая мера, как демонстративное замедление доступа», – сказал он, не пояснив при этом, как и кто будет компенсировать блогерам потери из-за таких мер.

«В основу этого закона, на мой взгляд, положено не стремление соблюдать конституционные права человека на получение информации, а некое лукавство, – отметила, в свою очередь, сенатор Нарусова. – Мы знаем, что этот закон был инициирован тогда, когда были заблокированы некоторые ресурсы, связанные с определенными журналистами, мы знаем даже их имена».

Нарусова подчеркнула, что закон «изначально избирательный, направленный почему-то на защиту прав только этих лиц», при этом безнаказанными продолжают оставаться точно такие же нарушения прав граждан, которые не принадлежат к кругу избранных. «Поэтому мне кажется такой посыл не совсем правильным, и я лично не могу принять такой закон», – заключила она.

В ответ Пушков обвинил в лукавстве саму Нарусову, заявив, что известно «более 20 прецедентов блокировки таких ресурсов». Соавтор закона даже назвал несколько из них, подчеркнув, что данные каналы «не относятся к элитарной журналистике» – это «Царьград», «ANNA- News», «Крым 24», фильм о расследовании событий в Беслане, и лента о причинах гибели «Боинга».

Отметим, что в качестве причины блокировки каналов «Царьград», «ANNA- News» и «Крым 24» YouTube называл нарушение правил сообщества, а фильм про Беслан находится в доступе – для него лишь был установлен возрастной порог из-за демонстрируемых там сцен. Роскомнадзор счел эти действия «актами цензуры». Позднее в блоге Google, который владеет YouTube, появилось сообщение о блокировке десятков каналов в Китае и РФ в рамках борьбы компании с дезинформацией.

Пушкова на заседании поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая напомнила, что сенатор состоит в Союзе журналистов, и как профессионал «дает четкие и внятные ответы».

«Я тоже член Союза журналистов, – объявила Нарусова. – Поэтому я хочу возразить журналисту Алексею Константиновичу: я в принципе против внесудебной блокировки. То, что предлагаете вы, лишь усугубляет внесудебные решения по блокировке. Я не понимаю, почему эти вопросы нельзя перенести в правовую область». Нарусова обратила внимание, что блокировкой занимаются не только враждебные западные платформы, но и Роскомнадзор. «Мне непонятно, почему фильм Рогаткина о Беслане становится истиной в последней инстанции. И раз его запретили, мы принимаем такой закон? Фильмы о Беслане в последние годы сняли и другие журналисты, но эти фильмы блокируются уже у нас, – подчеркнула Нарусова. – Это очень избирательный подход».

В этот момент слово взял сенатор Вячеслав Тимченко, и пригрозил Нарусовой лишением права голоса за то, что она взяла слово по ведению, однако высказалась совсем по другой теме.

«Граждане России выражают обеспокоенность, что ресурсы могут быть просто заблокированы, – взяв слово для выступления, сказал сенатор Леонов. – Хоть вы и говорите, что это крайняя мера, но в законе это есть, и люди обеспокоены. Тысячи и тысячи людей, граждан РФ».

Леонов признал авторов закона четко объяснить, при каких условиях они считают возможной блокировку соцсетей и платформ, замедление их трафика, а в каких случаях могут быть приняты иные меры, которые не отразятся на миллионах пользователей. «Нужно было внести это в закон, чтобы мы знали, что будут штрафы, давайте штрафовать этот Фейсбук, YouTube давайте штрафовать», – пояснил он.

Несмотря на эти споры, закон был одобрен верхней палатой парламента при 136 голосах в поддержку и только восьми против.

Москва, Татьяна Дорофеева

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