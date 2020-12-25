«Повторения Болотной ждали уже не раз…» В 2021 году в России возможны неожиданные «сюрпризы»

В уходящем году российская власть «плохо чувствовала под собой страну» и теперь опасается, что 2021 год окажется непредсказуемым с точки зрения политических и социальных процессов. Как считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, протестный потенциал уже накоплен, что может серьезно повлиять на ситуацию. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА» Новый День».

Как считает Гращенков, 2021 год таит в себе немало рисков. «Те риски, которых боится власть, связаны в основном с протестами то ли массовыми, то ли региональными, то ли социальными, то ли политическими», – сказал он.

«Видимо, власть последний год достаточно плохо чувствовала под собой страну и настроения людей, поскольку социология фиксировала, что все стабильно, в том числе, в регионах, но, судя по всему, ситуация обстоит несколько по-другому», – подчеркнул эксперт.

Гращенков пояснил, что на настроения россиян влияет нынешняя нестабильность и страхи. «Люди боятся остаться без работы, снижения зарплаты, боятся, что в 2021 году станете еще хуже. Недаром гуляет фотожаба, где единичка в цифре 2021 – пустой рулон туалетной бумаги», – отметил он, обратив внимание, что такое нестабильное социальное самочувствие влияет, в том числе, на протестный потенциал.

По оценке политолога, ключевым событием для России будут выборы в Госдуму. «Власть боится, что они пройдут по непредсказуемому сценарию, поэтому сейчас всячески шлифуют законы, стараются не допустить оппозиционеров – зачистить всю поляну. Очевидно, у них есть опасения что «Единая Россия» получит менее 200 мандатов, вернувшись к ситуации 2012 года, а может еще меньше», – сказал Гращенков.

По его мнению, победа партии власти на выборах также может стать риском следующего года. «Недовольство растет, а власть все крепнет. В 2011 году был подобный инцидент, когда «ЕР» получила слишком большой процент по сравнению с тем, что ожидали. Это стало поводом для Болотной. Да, такой риск есть. Конечно, будет зависеть и от того, что нарисуют, и как обойдутся с другими кандидатами», – полагает политолог.

Как отметил Гращенков, прогнозировать развитие протестного потенциала в следующем году сейчас практически невозможно. «Это – непрогнозируемая ситуация. Повторения Болотной ждали уже не раз. То масштаб не тот, то повестка не та. Чтобы люди не побоялись выйти, должно сойтись в одной точке критическое количество негативных факторов. «Черных лебедей» много – рост цен, безработица, увеличение налогов. Это все может стать триггером, а перерастёт это в политический протест или нет – покажет время», – подчеркнул он.

Вместе с тем эксперт также обратил внимание на внешнеполитические риски. «Есть опасения международного характера. Прошли выборы в США, непонятно, как новая администрация будет взаимодействовать с Россией. Есть опасения, что возобновятся наступательные движения на Украине. Есть опасения, что с Белоруссией опять не удастся создать Союзное государство», – заключил Гращенков.

Москва, Александра Быстрицкая

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