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Суббота, 26 декабря 2020, 15:24 мск

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В России запретили госзакупки масок иностранного производства, кроме ЕАЭС

В России запрещены госзакупки медицинских масок из иностранных государств, кроме Евразийского экономического союза. Решение будет действовать до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.

Предложение о запрете госзакупок импортных медицинских масок подготовил Минпромторг РФ. Как отмечает РИА «Новости», в ноябре министерство указывало, что до середины марта объем производства медицинских масок в России составлял порядка 0,6 миллиона штук в сутки, однако в результате ввода дополнительных производственных линий максимальный суточный объем выпуска достиг 21 миллиона.

В свою очередь максимальная среднесуточная потребность в медицинских масках граждан и организаций РФ составляла 10,8 млн штук.

Объем закупок масок для государственных и муниципальных нужд в первом полугодии 2020 года оценивался примерно в 370 млн штук. Более 80% спроса было удовлетворено товарами из стран Юго-Восточной Азии.

Москва, Светлана Антонова

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