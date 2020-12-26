Песков о вакцинации Путина: президент сообщит сам

Президент РФ Владимир Путин сам сообщит, когда привьется вакциной от коронавируса. Об этом РИА «Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Он сообщит сам», – сказал он.

Ранее сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена для вакцинации людей старше 60 лет. Препарат показал полную безопасность и эффективность свыше 90% для пожилых людей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.12.20

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