российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 26 декабря 2020, 18:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Тайные комнаты: контролеры с помощью кувалды вошли в бар, где обслуживали клиентов после 23 часов

В Москве сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и полиции обнаружили в баре Mendeleev тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, речь идет о заведении по адресу Петровка ул., 20/1.

По его словам, сотрудники бара отказались открывать дверь, в результате чего контролерам пришлось прорываться в заведение при помощи кувалды, передает «Интерфакс».

«Охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми», – сказал Поповский.

Инспектор уточнил, что посетители распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях.

Поповский подчеркнул, что соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. За данные нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 26.12.20

Песков о вакцинации Путина: президент сообщит сам. / В России запретили госзакупки масок иностранного производства, кроме ЕАЭС. / В Москве скончался советский разведчик Джордж Блейк: передавал информацию о британской MI6. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Блестящий старт» избирательной кампании: против соратницы Навального возбуждено уголовное дело

«Вы доказали всей стране, что я представляю для вас реальную угрозу»: обвинение запросило для Галяминой 3 года колонии

Разборки на парковке «Москва-сити»: следователь подозревается в фальсификации доказательств

В Москве задержан педагог за сексуальное насилие над девочкой

В Москве задержаны полицейские за вымогательство с угрозой уголовного дела

В Москве уволен полицейский, выстреливший в девочку

Перепутал с женой: в Москве мужчина с молотком напал на девушку

Смертельный пожар на стройке в онкоцентре в Москве: СКР начал проверку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Москве,