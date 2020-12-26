Тайные комнаты: контролеры с помощью кувалды вошли в бар, где обслуживали клиентов после 23 часов

В Москве сотрудники Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и полиции обнаружили в баре Mendeleev тайные комнаты, где посетители обслуживались после 23:00. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, речь идет о заведении по адресу Петровка ул., 20/1.

По его словам, сотрудники бара отказались открывать дверь, в результате чего контролерам пришлось прорываться в заведение при помощи кувалды, передает «Интерфакс».

«Охрана открыла дверь, а в основных помещениях не было света и посетителей. Однако у проверяющих была информация о находящихся внутри посетителях. Под угрозой применения спецсредств к дверям охрана их открыла, в результате чего в ранее закрытых помещениях обнаружилось порядка 70 человек, которые находились в небольшом помещении запертыми», – сказал Поповский.

Инспектор уточнил, что посетители распивали алкоголь, курили сигареты и кальян, а плотность людей была такова, что некоторые сидели друг у друга на коленях.

Поповский подчеркнул, что соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. За данные нарушения администрации заведения грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановлении деятельности на срок до 90 суток по решению суда, а в случае причинения гражданам вреда здоровья штраф будет достигать 1 млн рублей.

Москва, Светлана Антонова

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