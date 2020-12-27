«Перебивал судью»: в отношении осужденного экс-главы Серпуховского района готовится еще одно дело

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, приговоренный к 15 годам лишения свободы, может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Как сообщил информированный источник, служба судебных приставов может открыть дело за оскорбление конвоя и судьи, выносившей ему приговор.

«На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления. Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон. Однако на протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания», – сообщил источник ТАСС.

Адвокат Шестуна Олег Белов в комментарии РБК подтвердил, что вероятность возбуждения уголовного дела за оскорбление судьи «высокая». «Все процедуры судебные фиксируются на аудиозапись. Кроме того, в зале находились судебные приставы и сотрудники силовых подразделений, которые, конечно же, подтвердят эти факты, журналисты все видели. Думаю, реакция со стороны судейского сообщества последует», – сказал он.

Адвокат подчеркнул, что на протяжении всего следствия Шестун был «предельно корректен, абсолютно вежлив и ни разу не перебил судью», однако во время оглашения приговора «его нервы не выдержали». «После того, как он понял, что все доказательства невиновности отвергнуты судьей по основаниям далеким от принципа объективности и справедливости, и после этого только его поведение стало, возможно, иным, нежели чем вежливое и корректное – и это было соответственно на протяжении чтения приговора», – сказал Белов.

Отмечается, что за оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), которая предусмотривает штраф до 200 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет.

Как сообщал «Новый День», в минувшую пятницу Шестун решением Подольского городского суда был приговорен к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей по обвинению в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Сам экс-глава Серпуховского района вину не признал.

Еще будучи на свободе Шестун в комментарии РИА «Новый День» сообщал, что проверки на него обрушились после того, как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе. В настоящее время полигон закрыт.

Стоит отметить, что за несколько месяцев до задержания чиновник опубликовал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявил, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Шестун сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру». Там же он продемонстрировал диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента».

Москва, Александра Быстрицкая

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