Путин решил сделать прививку от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин принял решение принять вакцину от коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль Путин» на канале «Россия 1».

«Мы имеем право ожидать, что в обозримой перспективе президент сам расскажет о принятом решении. Он, собственно, и сказал, что он сам это обязательно сделает. Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», – цитируют Пескова «Вести».

Комментируя решение дочери президента войти в группу добровольцев для тестирования вакцины, пресс-секретарь главы государства обратил внимание, что «это все-таки личное жизненное пространство Путина» и предложил «оставить это ему». «Он говорит об этом, пытаясь продемонстрировать степень доверия к нашей вакцине и ее надежность», – отметил Песков.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.12.20

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