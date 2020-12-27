Спровоцировали массовую драку: в Москве оштрафованы два бойца ММА

Кунцевский суд Москвы оштрафовал двух бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева по делу о массовой драке, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-служба суду.

Спортсмены признаны виновными по ч.3 ст. 20.31 КоАП России («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Статья предусматривает штраф до 20 тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток с наложением запрета на посещение официальных спортивных соревнований на срок от одного года до семи лет.

Ранее в четверг на турнире AMC Fight Nights Global в Москве между Минеевым и Исмаиловым произошла словесная перепалка, которая спровоцировала массовую драку. В результате усмирять толпу пришлось сотрудникам правоохранительных органов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.12.20

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