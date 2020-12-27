«Существенно припала»: Кремль оценил ситуацию в российской экономике

Экономика России «существенно припала» и «будет вылезать из этого» будет весь 2021 год. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

«Да, мы тоже припали. И припали существенно. И вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они <…> Давайте посмотрим те страны, которые качали сотни миллиардов и даже триллионы свои валюты в своей экономике. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4% – кто-то и больше, я округляю», – сказал он, уточнив, что российская экономика, «если сравнивать с крупнейшими, чуть поменьше…»

Как считает Песков, российский метод борьбы с кризисом без масштабной помощи был более эффективным. «Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно Путин, кто прежде всего в ней нуждается», – отметил пресс-секретарь.

Ранее известный экономист, директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев объяснил, почему падение российской экономики в коронавирусный кризис было не столь сокрушительным, как в западных странах. По его словам, отечественная промышленность в значительной степени представлена добывающим комплексом, которого не коснулись никакие карантинные ограничения. «А вот доля бизнес-услуг составляет у нас чуть более 6%, в то время как во Франции это – 16%. Структурные особенности в значительной степени предопределяли и предопределяют глубину падения» – пояснял Николаев.

Экономист подчеркивал, что эти особенности были преимуществом во время кризиса, но «станут серьёзнейшим недостатком в эпоху постковидного восстановления». Драйверами восстановления экономик станут именно те отрасли, которые незначительно представлены в структуре российской экономики – сфера услуг, общепит, туристические компании.

«Люди будут входить в эту эпоху серьезно обедневшими. После того, как доходы населения падали с 2014 года, они упадут еще сильнее – на 4-5% по итогам года. И вот здесь уже выяснится: то, что ставили себе в заслугу – сохранение ФНБ (Фонд национального благосостояния) и то, что на широкомасштабную поддержку так и не пошли – приведёт к тому, что восстановление будет тяжелым и неоднозначным», – считает Николаев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 27.12.20

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