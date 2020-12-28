«Спасибо» правительству: ИП и самозанятые вынуждены жить в кредит

В России в 2020 году резко выросло число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые вынуждены обращаться за кредитами в микрофинансовые организации (МФО). По прогнозам компании МФК IDF Eurasia, эта тенденция сохранится и в следующем году.

Как выяснили аналитики, в этом году почти каждая пятая заявка на микрозаем поступала от индивидуальных предпринимателей (ИП) и самозанятых. На долю последних на конец 2020 года пришлось 8% поданных заявок (+3 п. п. год к году), на долю ИП – 9% (+1,5 п. п.), пишет «Коммерсантъ».

Эксперты обратили внимание, что таким предпринимателям достаточно сложно получить кредит в банках, где в разы ужесточили требования к клиентам в категории ИП, «есть сложности в анализе их отчетности» и активами, которые могли бы быть переданы в залог по кредиту.

Коммерческий директор МКК «Папа Финанс» Максим Морозов отметил, что ИП в основном берут деньги, когда им нужно выплатить зарплату, оплатить аренду или закупить товары. При этом, по его словам, на госпомощь и уступки банков эти компании рассчитывать не могут.

«О поддержке МСБ заявляют многие банки, однако для них, как правило, эти стратегии строятся на предоставлении таким ООО и ИП расчетно-кассового облуживания и комиссионных сервисов, но не беззалоговых кредитов. А под льготные госпрограммы финансирования МСБ со ставкой кредитования от 6% подходит сегмент среднего бизнеса, у которого годовая выручка начинается от 350 млн рублей», – сказал эксперт.

Как считает Морозов, судьба малого бизнеса в нынешних экономических реалиях малопрогнозируема, и ИП попадают в разряд рисковых клиентов, но предприниматели продолжат кредитоваться в МФО, чтобы выжить.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предупредили об опасности формирования в России кредитного пузыря. Заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара, бывший заместитель министра экономического развития Алексей Ведев подчеркнул, что ситуация с кредитованием в России уже выходит за рамки прогнозирования.

«То, что плохие долги сейчас составляют 7-8% – ничего не означает. Ситуация может измениться в ближайшие несколько месяцев радикально. Это серьезный риск, который нужно надо учитывать. А во всех основных программах это рассматривается не как риск, а как стимул для роста – обратная ситуация», – пояснял Ведев.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.12.20

Салат «Селедка под шубой» в этом году обойдется дороже. / Минобороны посоветовало не вести диалог с Россией с позиции силы. / В Сербии россияне с младенцем попали в снежный плен. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»