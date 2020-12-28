Избил и выстрелил в лицо: в Москве начальник напал на подчиненного за отказ от работы в выходной

В Москве начальник одной из организаций избил своего сотрудника и выстрелил в него из газового пистолета за отказ остаться на работе после рабочей смены в выходной день, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщается, ЧП произошло 27 декабря недалеко от здания по адресу МКАД, д. 30А. Пострадавший обратился с заявлением в полицию. У него диагностирован переломом носа и химический ожог глаз.

По данному факту организована проверка.

Москва, Александра Быстрицкая

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