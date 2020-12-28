В правительстве Подмосковья сообщили о запланированном росте тарифов ЖКХ в 2021 году

В Подмосковье с июля 2021 года тарифы на ЖКХ вырастут в среднем еще на 3,6%. Как сообщила пресс-служба комитета по ценам и тарифам области, самое большое повышение ожидается на расценки по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«До 1 июля платеж не изменится, во втором полугодии плата для населения за коммунальные услуги (газ, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, мусор) в среднем изменится не более 3,6%, не выше прогнозной инфляции», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что тариф на электроэнергию для граждан, проживающих в домах с газовыми плитами, вырастет на 3,5% или на 20 копеек – 5,93 рубля за кВт/ч. Тариф для жителей домов с электрическими плитами составит 4,29 рубля за кВт/ч. При этом, в 2021 году сохранится понижающий коэффициент для сельского населения. Для них тариф на электричество вырастет на 14 копеек до 4,15 рубля за кВт/ч.

Тарифы на тепло, воду и стоки в среднем вырастут на 2,8%, на ТКО – вырастут на 4%.

Как сообщал «Новый День», в Москве тарифы на услуги ЖКХ будут проиндексированы с 1 января. В частности, плата за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда вырастет на 3,5%, а ставка за содержание жилого помещения – на 4,6%. Минимальный размер взноса на капремонт повысят на 3,5%.

Тарифы на водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие услуги будут проиндексированы с 1 июля 2021 года. В мэрии заверили, что совокупный рост платежей за ЖКУ с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции и составит 3,5%.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.12.20

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