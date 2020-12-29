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Вторник, 29 декабря 2020, 12:00 мск

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Подсадил на наркотики: СКР завершил расследование дела гибели девочки

В Москве завершено расследование дела о гибели несовершеннолетней девушки от передозировки наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в ноябре 2020 года 20-летний летний молодой человек, занимаясь незаконным оборотом наркотиков, обманным путем склонил погибшую к их употреблению. В результате девочка умерла дома от передозировки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч.3 ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетней, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей») и п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего»).

Подозреваемый был задержан, на допросе он признал вину. В настоящий момент уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Александра Быстрицкая

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