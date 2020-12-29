«Воспользовались случаем»: Общественная палата Москвы отчиталась об одобрении горожанами столичного бюджета

Общественная палата Москвы провела независимую общественную экспертизу и общественное обсуждение с участием жителей столицы бюджета города за 2019 год. Ранее свое возмущение по поводу отсутствия такого обсуждения несколько раз высказала оппозиция в Мосгордуме.

Как заявила сегодня член Общественной палаты Москвы, президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева, заключение по результатам общественной экспертизы вчера было одобрено, и сегодня утром направлено в Мосгордуму мэром Москвы. «Общий вывод независимой общественной экспертизы состоит в том, что проект закона «Об отчете за 2019 год» соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ, законодательству города Москвы, и свидетельствует о надлежащем качестве управления бюджетом», – заявила она на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

Косарева также заверила, что бюджет изучили эксперты финансового института, и также не нашли серьезных изъянов. В общественном обсуждении, по ее словам, приняли участие 3 228 граждан, в том числе, «некоторое число граждан представляли общественные объединения, (…) и органы государственной и муниципальной власти». В целом к обсуждению подключились жители 140 муниципальных округов столицы из 146.

Две трети участников поддержали проект закона и одобрили проведенные работы, 59% оценок касались четырех направлений – это благоустройство, ЖКХ, соцзащита, а также физкультура и спорт. «Москвичи воспользовались случаем и обратили внимание лишний раз на свои проблемы», – сообщила Косарева, пояснив, что речь, в частности, шла о вопросах озеленения, освещения, благоустройства зон отдыха, парковок, уборки снега, повышения пенсий и выплат малообеспеченным и многодетным семьям.

Напомним, в середине ноября вопрос об общественных обсуждениях на заседании комиссии по экономической политике поднял депутат от КПРФ Евгений Ступин, ранее он же интересовался этой ситуацией на комиссии по экологической политике, однако внятного ответа так и не получил.

Москва, Татьяна Дорофеева

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