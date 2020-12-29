Содержание Мосгордумы обойдется почти в два миллиарда рублей

В наступающем году содержание Мосгордумы обойдется в 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил глава аппарата столичного парламента Всеволод Тимофеев сегодня на заседании думской комиссии по экономической и социальной политике. По его словам, индексация зарплат предусмотрена на 3,5%.

«В смете расходов предусмотрено увеличение или индексация на 3,5% размеров окладов денежного содержания по должностям гражданской службы в соответствии с законом о бюджете, с учетом уровня инфляции, и производится в порядке и сроки, установленные указом мэром Москвы», – сказал Тимофеев.

Глава аппарата Мосгордумы также уточнил, что общий объем бюджетных ассигнований на содержание столичного парламента в 2021 году составит 1 млрд 827 млн 240 тысяч рублей, при этом по сравнению с прошлым годом финансирование Мосгордумы сократилось на 21%. Это связано с прекращением права оперативного управления на недвижимое имущество и объекты инженерной инфраструктуры, пояснил Тимофеев.

По его словам, более двух третей в этой сумме занимают зарплаты и выплаты на медицинское обслуживание. «На оплату труда лиц, замещающих государственные должности города Москвы и государственных гражданских служащих, в том числе помощников и советников депутатов, предусмотрено 1 млрд 424 млн 222 тысячи рублей», – сказал он.

Еще 145,5 млн рублей пойдет на зарплату депутатам на постоянной основе, и 1 млрд 278 млн 759 тысяч – на аппарат и помощников депутатов. «Это 77,9% от общего объема бюджетных ассигнований», – подчеркнул Тимофеев.

Глава аппарата также отметил, что 56,1 млн рублей из бюджета Мосгордума потратит на выплату компенсаций за медицинское обслуживание депутатов, их семей и сотрудников аппарата. На госзакупки в наступающем году предусмотрено на 67% меньше средств, чем в 2020: на эти цели планируется направить всего 238 млн 849 тысяч рублей. «Это услуги связи – на них 18 млн, на командировочные расходы 7 млн, работы и услуги по содержанию имущества 1,8 млн. Прочие работы и услуги – подписка, оплата гостиниц, медицинское обслуживание, охрана – 169 млн», – сказал Тимофеев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.12.20

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