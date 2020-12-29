«Кто-то и 162 млн рублей в месяц получает»: в Мосгордуме предложили отказаться от представительских расходов, чтобы не «жрать бесплатно»

Оппозиция в Мосгордуме предложила отказаться от бюджетной статьи в смете на представительские расходы, и создать специальную комиссию по финансовым тратам для проверки эффективности расходования средств. Об этом было заявлено сегодня на заседании думской комиссии по экономической и социальной политике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения вопроса о смете расходов на обеспечение деятельности Мосгордумы в 2021 году, депутат от КПРФ Евгений Ступин предложил коллегам отказаться от представительских расходов, пояснив, что эти средства получают участники торжественных мероприятий. «У нас что, депутаты мало получают – те, которые участвуют в этих приемах?» – язвительно спросил он, отметив, что сам в таких мероприятиях ни разу участия не принимал.

«Я понимаю, что, скорее всего, это председатель Мосгордумы, председатели комиссий, которые получают от 500 тысяч рублей в месяц, а кто-то и 162 млн рублей в месяц получает, – заявил Ступин. – И вот им еще москвичи должны из своих налогов выделить 6 млн рублей, чтобы им пожрать бесплатно можно было в Мосгордуме!»

Депутат обратил внимание, что в здании думы работает столовая, в которой можно приобрети питание «по нормальным рыночным расценкам».

В ответ на эти заявления глава думской комиссии Людмила Гусева из «Единой России» отметила, что рассчитывает на более корректные высказывания.

Между тем, депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов предложил коллегам создать комиссию по расходам, и проверить необходимость выделения средств по смете на обеспечение деятельности думы в 2021 году – поскольку эффективность части трат вызывает сомнения. Парламентарий заявил, ни разу не видел в здании сотрудников ЧОП, на услуги которых было выделено 32 млн рублей.

Обсуждать вопрос о комиссии члены комиссии не стали. Вопрос о смете расходов на деятельность думы депутаты поддержали большинством голосов при трех против.

Москва, Татьяна Дорофеева

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