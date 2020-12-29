российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 декабря 2020, 19:28 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Собянин увеличил зимние школьные каникулы на неделю

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить школьные каникулы на неделю – до 17 января. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем блоге.

Собянин пояснил, что длинные осенние каникулы сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. «Снизились темпы роста заболеваемости среди школьников», – отметил Собянин, пояснив, что сейчас, «по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста».

Согласно принятому решению, вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.12.20

Новогодний «подарок» для россиян: «Оливье» за год подорожал на 6,14%. / Риски-2021: коронавирус, Госдума и дестабилизация вблизи российских границ. / В список НКО-иноагентов включен центр «Насилию.нет». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

«Поставили телегу впереди лошади»: трое депутатов Мосгордумы отказались поддерживать закон об исполнении бюджета

«Бюджет крайне непрозрачен»: от мэрии Москвы потребовали ответа о количестве служебных машин

Собянин анонсировал вакцинацию от COVID-19 для москвичей старшего поколения

Собянин объявил о начале нового этапа вакцинации от covid-19

Добрались до ГУМа: мэрия сообщила о нарушениях масочно-перчаточного режима и штрафах

«Из какого полония делают эту жижу?» Депутаты Госдумы направили Собянину запрос о составе антигололедного реагента

Собянин заявил о невозможности отмены ограничений в Москве

В Мосгордуме предложили выплачивать ветеранам по 600 тысяч рублей в квартал: «Единая Россия» и мэрия против

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Наука, Общество, Россия, Правительство Москвы,