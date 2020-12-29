Собянин увеличил зимние школьные каникулы на неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении продлить школьные каникулы на неделю – до 17 января. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем блоге.

Собянин пояснил, что длинные осенние каникулы сыграли огромную роль в сдерживании распространения коронавирусной инфекции. «Снизились темпы роста заболеваемости среди школьников», – отметил Собянин, пояснив, что сейчас, «по мнению специалистов, 11 дней праздников и каникул все же будет недостаточно, чтобы ощутимо сбить нынешнюю волну роста».

Согласно принятому решению, вместе со школами на длинные каникулы уходят колледжи, учреждения дополнительного образования детей и спортивные школы, подведомственные правительству Москвы. Негосударственным образовательным учреждениям рекомендуется принять аналогичные решения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.12.20

Новогодний «подарок» для россиян: «Оливье» за год подорожал на 6,14%. / Риски-2021: коронавирус, Госдума и дестабилизация вблизи российских границ. / В список НКО-иноагентов включен центр «Насилию.нет». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»