«Просто класс!..» Глава департамента финансов Москвы не смогла ответить на вопрос о дивидендах АО «Мосметрострой»

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова на заседании Московской гордумы не смогла назвать размер дивидендов АО «Мосметрострой», уплаченных в бюджет столицы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с соответствующим вопросом к министру городского правительства обратилась депутат Елена Шувалова.

«В 2019 году собственником «Мосметростроя» стал департамент городского имущества Москвы на 51%, так как 51% стал принадлежать департаменту, и 49% – ВТБ, – обратила внимание Шувалова после доклада министра об исполнении бюджета Москвы за 2019 год. – Меня интересует размер доходов, которые были получены по дивидендам в бюджет города Москвы в 2019 году. Если департамент городского имущества стал владельцем, то каковы доходы по дивидендам в бюджет?»

Назвать размер дивидендов, выплаченных крупнейшим строителем метрополитена, Зяббарова не смогла. Глава департамента финансов сослалась на то, что в самом отчете об исполнении бюджета, доклад по которому она сделала на сегодняшнем заседании думы, таких цифр нет.

«В законопроекте об отчете об исполнении бюджета Москвы за 2019 год объем поступивших дивидендов [составляет] млрд 3 751 млн рублей, – заявила чиновник. – Конкретные объемы по дивидендам вы можете уточнить у конкретного администратора доходов. В законопроекте о бюджете мы имеем агрегированные показатели в целом по источнику, здесь нет конкретных объектов, конкретных предприятий».

«Класс! Просто класс…» – отреагировала на это Шувалова.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года департамент городского имущества Москвы получил 51% акций в АО «Мосметрострой». Эта компания получает крупные подряды на строительство метро, мостов, тоннелей и тп. По информации РБК, остальные 49% акций компании принадлежат банку ВТБ. «Мосметрострой» работал на объектах столичного метро с советских времен.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

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