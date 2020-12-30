Мэрия Москвы засекретила расходы на коттеджи для «единороссов» из Мосгордумы

Мэрия Москвы передала в безвозмездное пользование 16 депутатам Мосгордумы коттеджи либо дома, все объекты получили представители партии «Единая Россия». Об этом сегодня на заседании городского парламента заявил депутат от КПРФ Евгений Ступин. При этом чиновники мэрии отказались назвать сумму, потраченную из бюджета на обслуживание депутатских дач.

«Согласно тем декларациям, которые были поданы депутатами Мосгордум за 2019 год, 16 этих депутатов от фракции «Единая Россия» получали от мэрии Москвы либо коттеджи, либо дома в безвозмездное пользование», – сказал Ступин, и обратился с вопросом к главе департамента финансов мэрии Москвы: «Какое количество бюджетных средств было потрачено на строительство и ежегодное обслуживание этих домов, коттеджей и квартир для депутатов от «Единой России»?»

«Вопрос не совсем относится к теме исполнения бюджета 2019 года, – замялся вице-спикер столичного парламента, глава фракции «Единая Россия» Степан Орлов. – В бюджете, насколько я понимаю, нет такой отдельной строчки».

«В законопроекте об исполнении бюджета на 2019 год таких показателей нет», – подтвердила, в свою очередь, глава департамента финансов Елена Зяббарова. Чиновница сообщила, что законопроект об отчете об исполнении городского бюджета составляется на основе бюджетной классификации, которая представляет собой «агрегированную группировку доходов, расходов, источников финансирования дефицита», которая «дает ответы на общие вопросы».

«Если у вас есть какие-то детальные, отдельные вопросы, у нас существует механизм формирования ответов на эти вопросы, пользуйтесь им, формируйте запросы», – любезно посоветовала Зяббарова депутату.

«Бюджет крайне не прозрачен», – подытожил Ступин, подчеркнув, что в главном финансовом документе столицы нет даже упоминаний о крупных и важных статьях, на которые мэрия потратила деньги налогоплательщиков.

В частности, отметил он, это касается закупок автозаков. «И дачи для депутатов от «Единой России» также привлекли общественное внимание. Вам, как должностному лицу, которое живет за счет налогов москвичей, следовало бы знать те цифры, которые волнуют москвичей. Поэтому я прошу ответить: какое количество бюджетных средств потрачено на дачи для единороссов?» – повторил Ступин, вновь обращаясь к Зяббаровой.

«Ответ вам был дан», – пресек возможность дискуссии Орлов.

О служебных дачах 16-ти депутатов от «Единой России» в 2019 году заявил московский штаб Навального. В публикации говорилось, что 16 народных избранников прошлого созыва Мосгордумы отразили в своих декларациях за 2018 год некие коттеджи и квартиры в статусе «служебного жилья». Площадь этих объектов составляет в среднем 260 кв метров, на балансе Мосгордумы они не стоят. Семеро из 16 этих депутатов сумели переизбраться в новый состав Мосгордумы.

На сайте штаба сказано, что речь идет о коттеджах-таунхаусах, которые находятся около элитного поселка «Довиль» в районе озера Паулюса. Территория находилась под охраной ЧОО «Столичная безопасность», посторонних к коттеджам не подпускали.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

Honda прекратит поставки автомобилей в Россию в 2022 году. / Правительство и ЦБ замаскировали «кредитный пузырь»: в 2021 году Россия окажется перед угрозой «зомби-заемщиков». / Ковидная волна идет на спад: в России выявили 26,5 тыс. зараженных за сутки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»