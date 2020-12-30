«Я подготовки не услышал»: в Мосгордуме депутат отчитал министра, не сумевшего назвать сумму расходов на персональные машины для чиновников

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова за сутки не смогла найти ответ на депутатский вопрос о бюджетных тратах на персональные автомобили для чиновников мэрии. Сегодня на заседании Мосгордумы чиновница сослалась на то, что законопроекте об отчете об исполнении городского бюджета за 2019 год этих цифр нет, а значит, министр правительства не в состоянии их сообщить.

В первый раз с соответствующим вопросом к Зяббаровой накануне обратился депутат от КПРФ Евгений Ступин, однако чиновница заявила, что в отчете об исполнении бюджета за 2019 год этой цифры нет. Повторно Ступин задал тот же вопрос сегодня на заседании Московской городской думы.

«Какое количество служебных автомобилей с водителями, именно персональных, предоставлено чиновникам правительства Москвы? Количество автомобилей и количество денежных средств, которые в 2019 году были потрачены на эти цели? – вновь спросил Ступин. – Вы просили время [для подготовки ответа]. Вот день прошел – прошу ответить».

Чиновница признала, что накануне на заседании думской комиссии этот вопрос поднимался, однако вновь отказалась сообщать эту информацию. «В законопроекте о бюджете этих показателей нет, и быть не может», – заявила она, после чего несколько минут потратила на объяснения как и для чего составляется законопроект о бюджете и что такое бюджетная классификация – хотя об этом депутат главу департамента не спрашивал.

На вопросы по конкретным бюджетным тратам Зяббарова отвечать отказалась, заявив, что депутаты должны направлять соответствующие запросы. «В законопроекте этих показателей нет, я еще раз подтверждаю!» – с нажимом повторила она.

«Вот потому, что в самом бюджете этих показателей нет, я и задаю вопрос, – с таким же нажимом сообщил Ступин. – Я задавал его вчера, надеялся, что вы подготовитесь, но, к сожалению, подготовки тоже не услышал».

Москва, Татьяна Дорофеева

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