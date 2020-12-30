«Положи сюда деньги, и иди на фиг…» В Мосгордуме заявили о «феодальном» отношении мэрии Собянина к горожанам

Оппозиция в Мосгордуме отказалась поддерживать правительственный законопроект об исполнении бюджета за 2019 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании городского парламента депутаты назвали финансовый документ столицы совершенно непрозрачным, и обвинили чиновников мэрии в построении в столице «какой-то феодальной системы».

«В этот предновогодний день хотелось бы сказать что-то веселое, но боюсь, что ничего веселого не скажу», – заявил после обсуждения отчета об исполнении бюджета депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов. В частности, по его словам, в столице «формула Маркса «товар-деньги-товар» преобразовалась в «стройка уплотнительная – налоги – новая стройка уплотнительная», что «не очень хорошо работает для нас, для москвичей, хотя это хорошо работает для застройщиков».

Кроме того, как отметил парламентарий, сами москвичи – которые должны быть хозяевами своего города – оказались «напрочь выключены из процесса принятия решений». «Получается, знаете, какая-то феодальная система, – сказал Тимонов. – Ты деньги сюда приди положи, и иди отсюда нафиг, будешь делать то, что мы скажем, и как мы решим будешь жить».

Депутат подчеркнул, что не понимает, как можно принимать отчет об исполнении бюджета, который перед этим не обсудили сами москвичи. «Как минимум можно было по районам провести публичные слушания, – считает он. – Чтобы люди сказали: да, у нас в районе хорошо исполнен бюджет, нам нравится. А другие бы сказали – нет, потому что первое, второе и третье. Это было бы логично».

По мнению Тимонова, вопросы вызывает странная очередность принятия нового бюджета и рассмотрения отчета о старом. Парламентарий обратил внимание, что главный финансовый документ на 2021 и последующие два года уже принят, однако документ об исполнении бюджета за 2019 год дума рассматривает только сегодня. «Казалось бы, надо сначала публично обсудить исполнение за 2019-й, сделать выводы, провести новые публичные слушания по бюджету 2021 года, и [принимать его] уже с учетом мнения москвичей, отраженном в поправках… – пояснил Тимонов. – Вот это был бы нормальный бюджетный процесс. К сожалению, этого не происходит. <…> Кому-то, видимо, неинтересно знать мнение москвичей».

Депутат также заявил, что форма и структура сверстанного бюджета также провоцирует новые вопросы, но глава департамента финансов Елена Зяббарова за два дня не сумела ответить на вопросы народных избранников о конкретных суммах бюджетных трат. «Почему у нас можно в метро граждан по лицам узнавать – но нельзя нажатием кнопочки бюджет привести в нормальную форму?» – поинтересовался он, напомнив, что в столичном бюджете, например, в программе «Здравоохранение» предусмотрены средства на «расчистку федерального нацпарка «Лосиный остров».

«Коллега Ступин интересовался количеством машин у чиновников Москвы. Ответ не был получен. Слушайте, ну это же просто обалдеть можно! При нынешнем уровне автоматизации мы просто обязаны одним нажатием на кнопочку в какой-либо графе получать полный развёрнутый ответ – до гвоздика, до иголочки, до копеечки, – возмутился Тимонов. – Что происходит? Почему наш бюджет такой непрозрачный? Это что, делается намеренно?»

Депутат от КПРФ Евгений Ступин, взявший затем слово, заявил, что полностью поддерживает Тимонова в его претензиях к непрозрачности столичного бюджета. «Мы увидели абсолютное нежелание органов исполнительной власти, мэрии Москвы как-то идти навстречу и раскрывать этот бюджет» – подчеркнул он.

Как считает Ступин, москвичи должны владеть полной информацией об объемах роскошной жизни наших чиновников и депутатов: у кого дачи от мэра, средняя площадь дачи 250 кв метров, дачи в элитном поселке «Озеры». Бесплатно! Это как называется? Власть дарит депутатам право пользования элитными дачами, а потом эти депутаты голосуют за бюджет. Удивительно просто!» – заключил депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

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