Обыски и тюрьмы: мэрии Москвы напомнили о бюджетных тратах в 2019 году

Депутаты Мосгордумы от «Яблока» отказались голосовать за правительственный законопроект об исполнении бюджета-2019, напомнив о резонансной избирательной кампании и жестких репрессивных разгонах массовых акций протеста в столице. Это все было оплачено из бюджета Москвы за счет средств налогоплательщиков, и такие траты одобрять нельзя, заявил лидер фракции «Яблоко» Максим Круглов.

«Не допускали кандидатов [на выборах в Мосгордуму] избирательные комиссии, которые оплачивались из бюджета. Таким образом они осваивали деньги, и таким образом они работали, что спровоцировали многотысячные протесты в центре Москвы, – подчеркнул Круглов. – После протестов развернулась система репрессий: за гражданами следили по системе «Умный город», которая финансируется в размере многочисленных бюджетных миллиардов. Граждан хватали на улицах, у них проводили обыски, они оказывались в тюрьме. Вот что последовало после такой работы за бюджетный счет избирательных комиссий».

Депутат также обратил внимание, что мэрия одобрила все эти действия, а столичный градоначальник Сергей Собянин «сказал, что он полностью поддерживает такие действия, и все это реализовывалось за счет городского бюджета». «Такую политику на наши деньги мы категорически не поддерживаем и поддержать не можем, потому что речь идет о судьбах людей, которые оказались просто поломаны», – констатировал Круглов.

Кроме того, по его словам, претензии у депутатов есть и к самому бюджету – в частности, «яблочник» отметил «просто мизерные неналоговый доходы». Так, доходы в бюджете от всего стройкомплекса столицы составили лишь около 4 млрд рублей за весь год. «Это смешные суммы для города, – подчеркнул депутат. – Получается, что эти огромные дома, которые вызывают такие же огромные конфликты с населением, строятся для каких-то других целей? Так может быть, все же отказаться от таких конфликтных строек?»

В то же время Круглов отметил, что известная компания ПИК намерена построить в его Останкинском округе несколько многоэтажных домов на месте обанкроченного Останкинского молочного комбината. «Судя по всему, бюджет не получит никаких доходов от этого. Так зачем тогда это нужно городу? Может быть, там все же сделать культурно-образовательный центр, как просят жители?» – предложил он, отметив, что ПИК отказывается идти навстречу жителям района, намереваясь поставить на этом участке очередные жилые многоэтажки.

Как сказал депутат, фракция «Яблоко» в этих условиях не может поддерживать законопроект об исполнении бюджета.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.12.20

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