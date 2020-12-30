Кремль готовится к революционным волнениям: сценарий 2021 года – запретительный

В 2021 году политическая ситуация в России будет в значительной степени зависеть от эффективности вакцины от коронавируса. Как считает политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов, по другим возможным проблемам в конце уходящего года власть уже подстраховалась – подготовилась к негативному сценарию, приняв ряд законов для подавления возможных революционных волнений. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Я думаю, что основной риск будет зависеть от того, как Россия выйдет из пандемии. Мы понимаем, что есть несколько сценариев, они сегодня активно обсуждаются. Если к весне на фоне вакцинации удастся снизить заболеваемость до минимальных значений, это приведет к подъему, оптимизму, в том числе, и в политических оценках. Тогда следующий электоральный цикл, я имею в виду выборы в Госдуму и выборы губернаторов, пройдут беспроблемно», – сказал он.

В противном случае, политическая стабильность в стране может быть подорвана, считает эксперт. «Если же на фоне победных реляций, что с вакциной все хорошо, что мы поставляем ее по всему миру, заболеваемость в России снизить не удастся и сохранятся все проблемы, с этим связанные, сценарий будет пессимистический», – полагает Старовойтов.

По его оценке, негативное развитие событий приведет к снижению «и так невысоких» рейтингов власти, и «некоторым проблемам на выборах депутатов Госдуму». «Первая возможная проблема – меньшее число мандатов у «Единой России», чем она могла бы набрать. Сейчас они ориентируются на 300 мандатов. Но есть и апокалиптический сценарий – революционные волнения в стране. Часть людей в федеральной власти считают, что к этому нужно всерьез готовиться. Последние изменения в законодательство – про это. Они выглядят, как подготовка к борьбе с будущими протестами», – пояснил политолог.

«Тем более мы видим, что общий сценарий, исходя из того, что Госдума напринимала, – скорее запретительный. Оценки того, что делает власть, все-таки будут зависеть от того, как мы выйдем из пандемии», – уточнил он.

В связи с этим Старовойтов не исключил новую попытку повлиять на общественные настроения с помощью СМИ. «Конечно, мы понимаем, что можно влиять на это информационным способом, как было сделано осенью этого года. Тогда вдруг из центральных СМИ исчезли все публикации о количестве заболевших. Это выглядело как некоторая оттепель. На этот показатель (уровень эффективности борьбы с эпидемией) можно влиять не только реальным числом выздоровевших людей, но и блоком на негативную информацию», – сказал он.

Эксперт также отметил, что внутри России есть еще несколько рисков, которые могут проявиться в 2021 году. «Это – внутренние экономически проблемы. Если обнищание населения ускорится, это обострит и политические риски. Кроме этого, риск научно-технического отставания, деградации промышленного комплекса. Мы много говорим о «цифре», но у нас есть нерешенные вопросы промышленного свойства: мы полностью экспортируем посевной материал, есть проблемы с комплектующими к станкам. Авиастроение на глазах приходит в негодность, разрушается и никоим образом не компенсируется», – отметил он.

Кроме этого, политолог обратил внимание на внешние риски. «Можно ожидать усиления санкционного давления в связи с позицией администрации нового президента США Джо Байдена. Есть основания опасаться проблем с Турцией. Несмотря на нашу дружбу с президентом республики Реджепом Эрдоганом, он не останавливается в своей геополитической активности, претендуя на имперскую роль на Евразийском континенте», – заключил Старовойтов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 30.12.20

Обыски и тюрьмы: мэрии Москвы напомнили о бюджетных тратах в 2019 году. / В Сербию прибывает первая партия российской вакцины. / «Положи сюда деньги, и иди на фиг…» В Мосгордуме заявили о «феодальном» отношении мэрии Собянина к горожанам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»